Havuçlu tarçınlı kek için malzemeler

1 Su bardağı şeker (şekeri damak tadınıza göre 1.5 su bardağı da yapabilirsiniz)

1 Çay bardağı yağ

1 Çay bardağı su

1 Su bardağı yoğurt

3 Yumurta

2 Orta boy havuç

1 Silme yemek kaşığı tarçın

2 Paket kabartma tozu

1 Paket vanilya

Yeterince un

Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır

Öncelikle kek yapabileceğimiz derin bir kase alıyoruz.

3 Yumurtayı ve şekeri iyice homojen hale gelinceye kadar çırpıyoruz

Karışıma ilk önce yağı ve suyu ilave edip çırpmaya devam ediyoruz

Yoğurdu ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Rendelediğimiz havuç ile tarcını harca ekleyip hafifçe karıştırdıktan sonra

1 paket kabartma tozu 1 paket vanilyayı ekleyip artık hafif hafif karıştırıyoruz.

Fırının ısınması için 175 dereceye ayarlayıp

Karışıma unu yavaş yavaş kıvamı gelene kadar ekliyoruz.

Son dokunuş olarak 1 paket kabartma tozunu da hazır olan harcımıza ekletip son kez karıştırıp yağladığımız kek kalıbına döküyoruz

45 dk 175 derece kapağını açmadan pişiriyoruz

Ve Artık Tarifimiz Hazır…

Havuçlu tarçınlı kek püf noktaları

Nefis bir kek hazırlamak için ise özellikle belirtmek istediğim üç püf noktası var. Bunlardan birincisi su.

Keke su koymak yaptığınız kekin daha uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır.

İkincisi ise 2 paket kabartma tozu birincisi kek harcı yapılırken ikilcisi ise kalıba dökmeden önce karıştırılır.

Üçüncüsü ise kekimizin malzemelerini oda ısısına getirmektir.

Havuçlu tarçınlı kek kaç kalori

Oldukça doyurucu olan havuçlu tarçınlı kekimizin bir dilimi yaklaşık 410-430 kalori arasına denk gelmektedir. Bu sebeple diyet yapanlar için dikkatli tüketilmelidir.

Şimdiden yapan yada yapmayı düşünen herkese afiyet olsun