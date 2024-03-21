Cumhur İttifakı’nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kampanyası sürecinde parti logosunu broşür, afiş ve reklam panolarında kullanmamaya özen gösterdi.

FOTOĞRAFININ ÜZERİNE MHP LOGOSU BASILDI

MHP, Hamza Dağ’ın bu tercihine rağmen, Dağ için yayımladığı reklamlarda parti logosunu kullandı.

Habere göre Hamza Dağ, ittifak ve AKP içinde tartışmalara neden olan kampanyasını, “Yerel seçimlerde siyasi ayrım gözetmeksizin tüm İzmir halkına hitap etme arzusundan kaynaklandığını” diyerek savunsa da MHP “Herkes için herkese göre belediye” sloganıyla internet üzerinden yayımladığı reklamlarda, Dağ’ın fotoğrafıyla birlikte MHP logosunu da kullandı.

Dağ’ın “Her kesme hitap eden belediyecilik” hamlesini gölgede bırakan MHP’nin internet reklamı, tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.