Emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hızla artıyor. Emekliler, kendilerine en uygun teklifi sunan bankayı seçebilmek için araştırmalarına devam ediyor.

Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu sunuyor? Yaklaşık 16 milyon emekli için bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmeden sürüyor. Emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı belirlerken sundukları nakit promosyonlar ve ek avantajları titizlikle değerlendiriyor.

İşte bankaların sunduğu emekli promosyonları:

AKBANK

10 bin TL'ye kadar olan maaşlara: 6 bin 250 TL

10 bin TL – 15 bin TL arası: 10 bin TL

15 bin TL – 20 bin TL arası: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL

Ek olarak 2 bin 500 TL chip-para ödülü

İŞ BANKASI

0 – 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL (Ek fırsatlarla 7 bin TL)

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL (Ek fırsatlarla 10 bin TL)

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL (Ek fırsatlarla 12 bin TL)

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL (Ek fırsatlarla 14 bin TL)

Arkadaşını davet edenlere 1.500 TL MaxiPuan

ING

0 – 9 bin 999 TL arası: 6 bin 250 TL (Ek fırsatlarla 16 bin 250 TL)

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 10 bin TL (Ek fırsatlarla 20 bin TL)

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 12 bin 500 TL (Ek fırsatlarla 22 bin 500 TL)

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL (Ek fırsatlarla 25 bin TL)

YAPI KREDİ

20 bin TL'ye varan nakit promosyon

Şubeye gitmeden maaş taşıma imkanı

Ücretsiz EFT ve havale

DENİZBANK

0 – 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL Ek olarak mobil uygulama ve kredi kartı kullanımıyla 4 bin TL'ye kadar ek promosyon

HALKBANK

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

ZİRAAT BANKASI

12 bin TL'ye varan promosyon

3 yıllık peşin ödeme imkanı

QNB

15 bin TL'ye varan nakit promosyon

Yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16 bin 200 TL'ye varan avantaj

ŞEKERBANK

0 – 9 bin 999 TL arası: 5 bin TL

10 bin TL – 14 bin 999 TL arası: 8 bin TL

15 bin TL – 19 bin 999 TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

GARANTİ BANKASI

10 bin TL'ye kadar: 6 bin 250 TL

10 bin TL – 15 bin TL arası: 10 bin TL

15 bin TL – 20 bin TL arası: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL

Bankaların sunduğu promosyon tutarları ve ek avantajlar, emeklilerin seçiminde belirleyici faktörlerden biri haline geliyor. Bankalar, müşteri kazanımı adına rekabeti hızla artırmaya devam ediyor.