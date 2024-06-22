Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkanı sunan büyükşehir, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında kompozit cephe imalatı sürdürülüyor. Yapının iç kısmında ise elektrik kablo çekim çalışmaları sürüyor. Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 sınıf, öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.