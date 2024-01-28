31 Mart Seçimleri için İnegöl’de ilk ittifak açıklaması geldi. Hasan EROĞLU isminin Saadet Partisi tarafından açıklanmasıyla birlikte Demokrat Parti’den tam destek geldi. Demokrat Parti İlçe Başkanı Murat BALAKUŞ, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet YILDIZ ve Belediye Başkan Adayı Hasan EROĞLU ile birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.



DEMOKRAT PARTİ İNEGÖL’ÜN EN KÖKLÜ PARTİSİDİR

Yapılan açıklamada konuşan DP İlçe Başkanı Murat BALAKUŞ, Demokrat Partinin İnegöl siyasi tarihindeki en köklü parti olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı.

“İnegöl, bizim için ortak bir konu. Burada yerel seçim yapıyoruz. Genel seçim değil. Seçeceğimiz başkan ve ekibi 5 yıl boyunca İnegöl’ü yönetecek. Kimsenin genel başkanı veya lideri İnegöl’ü yönetmeyecek. Bu sebeple burada İnegöl’deki herkesi kucaklayan bir yapı oluşturmak gerekli. Kimseyi ötekileştirmeden sadece derdi İnegöl’ün menfaatleri, İnegöl halkının sorunlarını çözmek olan bir başkan ve kadro ile yol yürümek gerekiyor.” Dedi.

Mevcut seçim kanunun ittifakları zorunlu kıldığını dile getiren Balakuş “Şimdi iktidar partisi bilerek kutuplaştırmaya İnegöl’ü ortadan ikiye bölmeye çalışıyor. Halbuki halkın böyle bir durumu yok. Siyasi olarak yukarıdaki ağır söylemler halkta karşılık bulmamalı. Bizler hangi partiden olursak olalım aynı sokakta, aynı apartmanda oturuyor, aynı işe gidiyoruz. Maalesef kutuplaştırılan bu siyasi anlayışı kaldırmak için ittifaklar zorunlu bir unsur oluyor. Bunu İnegöl’de kırmak herkesin ortak müşterekte birleşebileceğini göstermek anlamında Saadet Partisi ile birlikte hareket etme kararı aldık.

Hasan EROĞLU’nun halkın her kesiminden taktir topladığını ifade eden Balakuş “Hasan EROĞLU ile özellikle milletvekili seçimlerinde çok ortak çalışmamız oldu. Gayretine, çalışkanlığına şahit olduk. Birlikte bir çok program gerçekleştirdik. Kendisi arkadaş çevresinde, iş dünyasında da sevilen bir kişi. Başarılı ve ileri görüşlü. Birliktelik sürecinin başından beri samimi olarak görüşmeleri yürüttük. Hiçbir uyumsuzluk yaşanmadı. Bu anlamda İnegöl için Hasan EROĞLU isminin bir fırsat olduğunu düşündük ve bu ismin ortak adayımız olarak çıkarılmasını uygun gördük.” Dedi.



İNEGÖL İÇİN HASAN EROĞLU

Saadet Partisi ilçe başkanı Ahmet YILDIZ ise birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Biz Saadet Partisi olarak Murat başkanımızın da ifade ettiği gibi İnegöl’de her kesimde karşılık bulacak bir isimde ittifak edilmesi gerektiğini gördük ve bunun için bir çok görüşme yaptık. Diğer siyasi partilerle görüşmelerimiz yine devam ediyor ancak bu çağrımıza ilk karşılık veren Demokrat Parti oldu. Ben bu anlamda başta Genel Başkan Gültekin UYSAL bey başta olmak üzere kıymetli mevkidaşım Murat BALAKUŞ’a ve sürecin tamamında desteğini veren DP Merkez Karar Kurulu üyesi Ahmet ŞEN beye teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl için Hasan EROĞLU ile güzel bir birliktelik oluşacaktır.” Dedi.

BAŞKA BİR İNEGÖL MÜMKÜN

Son olarak konuşan Belediye Başkan Adayı Hasan EROĞLU Demokrat Parti ilçe başkanı ve teşkilatına teşekkür etti. Eroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti.

“Birlikte yaşadığımız İnegöl’ü birlikte yönetmeye talip olduk. Bu anlamda şahsımda ortak bir mutabakata varılması beni hem onurlandırdı hem de sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı. Bugün sadece partimizin değil, başka bir İnegöl’ün elbette mümkün olacağına inananların başkanı olarak yola çıktık. Bu inancımıza bizlerle birlikte ortak olan Demokrat Partimizin kıymetli başkan ve teşkilatına teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl’ün ortak değerlerine yine böyle bir çok birliktelik ile sahip çıkacağımızı umut ediyorum.” dedi.

Ortak Basın açıklamasında ilçe başkanları ve belediye başkan adayının yanında, DP Merkez Karar Kurulu üyesi Ahmet ŞEN, Demokrat Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Selim İNCEBAY, Ertuğrul ANIL, Ali ATA, Ercan ERÇETİN, Saadet Partisi Kırsal Mahalleler Sorumlusu Fahrettin Bayraktar hazır bulundu.