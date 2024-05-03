Filistin’in başkenti Kudüs’te işgalci İsrail polisi tarafından öldürülen Hasan Saklanan için İnegöl’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan Hasan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Şanlıurfa'da görevli cami imamı Saklanan, Kudüs'te İsrail polisine bıçakla saldırırken İsrail polisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçen İnegöl Sivil Toplum Platformu, Cuma namazı sonrası İshakpaşa Camisi’nde Hasan Saklanan için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

HASAN SAKLANAN KİMDİR?

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan 1990 Şanlıurfa Eyyübiye doğumluydu. 34 yaşındaki Saklanan evli ve dört çocuk babasıydı.