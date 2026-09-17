Yangın, ilçeye bağlı Çiftlik köyünde, Selman Önder, Yakup Önder ve Ramazan Önder kardeşlerin ortak mülkünde henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle başladı. Koruluk mevkisindeki ahır ve samanlık bölümünde yükselen alevler, binaların ahşap dokusu ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak bitişikteki yapılara sıçradı. Yoğun dumanı fark eden köy sakinleri; su tankerleri, kovalar ve hortumlarla ekipler bölgeye gelene kadar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada ahırdaki hayvanlar, vatandaşların yoğun çabasıyla tahliye edilerek yanmaktan kurtarıldı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin köylülerle yürüttüğü koordineli çalışma neticesinde alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangında bir ev, ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz duruma gelirken, bir başka evde ise kısmi hasar tespit edildi. Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış kaynağını aydınlatmak üzere kapsamlı inceleme başlattı.