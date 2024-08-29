Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 350 kadının katılımı ile Hasankeyf, Midyat ve Dara Antik Kenti’ne gezi düzenledi. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bölgenin tarihi, kültürel ve turistik özelliklerini yerinde görübilmek için kadınlara özgü kültür gezisi düzenledi. Batman’ın Hasankeyf ile Mardin’in Midyat ilçeleri ve Artuklu’ya bağlı Dara Antik Kenti’ne tarihi, turistik ve kültürel gezi düzenleyen Kızıltepe Belediyesi, Otogar Meydanı’ndan 3 otobüs ve 10 minibüs ile 350 kadın için kültür gezisi yaptı.

Gezi turuna katılanlar kadınlar ilk önce Hasankeyf ilçesinde sular altında kalmayan tarihi yerleri gezdi. Daha sonra Hasankeyf barajında vapur turuna katıldı. Midyat ilçesine geçen kadınlar, burada da tarihi ve turistik bölgeleri gezdi. Hasankeyf ilçesi ile başlayan gezi turu daha sonra Midyat ile Dara Antik Kenti’ne yapılan ziyaretler ile sona erdi.

Tura katılan kadınlar hem tarihi yapıları gezdi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Belediyenin ücretsiz düzenlediği turdan memnun olduklarını dile getiren kadınlar, Kızıltepe Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezisi için teşekkür etti.