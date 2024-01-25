Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ‘Hastane Evsizler Yuvasına Döndü’ başlıklı haberin ardından harekete geçen İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hastanede kalan evsizleri Bursa Bakımevine gönderdi. Hastanede kalan 4 evsizin, sosyal yardım aldığı ve emekli maaşlarının olduğu öğrenildi.

Maddi veya ailevi durumlar nedeniyle sokakta kalmaya başlayan vatandaşlar özellikle gece saatlerinde havaların soğumasıyla sıcak bir yer arayışına giriyor. Şehirlerarası terminal ile hastane gibi 7/24 çalışan yerleri tercih eden evsizlerin son olarak uğrak yeri ise İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi oldu.

İnegöl Devlet Hastanesi acil servisinde kalan 4 evsizle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, yaptığı araştırma da 4 kişinin emekli maaşı ve sosyal yardım aldığı öğrenildi. Müdürlük, hastane acilinde kalan 4 kişiyi Bursa Bakımevine gönderdi.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ