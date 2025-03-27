Başlayan uygulamanın ardından görüşlerini bildiren vatandaşlar, üniversite ve hastane yönetimine teşekkür ederek, ring seferlerinin başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yeni uygulama hakkında bilgi veren Hastane Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Tuğçe Tansu Koç, hastaların daha rahat ve konforlu hizmet alması amacıyla çalıştıklarını ifade ederken, durak ve hastane ana giriş kapısı arasındaki mesafe nedeniyle zorluk yaşayan hastaların ulaşımının yanı sıra soğuk ve yağışlı günlerdeki ulaşımı da kolaylaştırmak için ring aracının hizmete alındığını ifade etti.

Temizlik robotu "Sadıç" da hizmete başladı

Hastanede yeni hizmete sunulan ve "Sadıç" adı verilen temizlik robotu da hastalar ve hasta yakınları ile çalışanlar tarafından beğeniyle karşılandı. Teknolojinin yardımıyla temizlik süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlayan robot aracılığıyla, hastanenin ortak alanları düzenli aralıklarla temizleniyor.