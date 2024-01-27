Bahçelievler’de doğum kontrolü için hastaneye giden 32 aylık hamile kadın, hastaneye yetişemeyince yolcu minibüsünde doğum yaptı. Olayın şoku ile hızlıca hastaneye giden Minibüs şoförü Hakan Yücel, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Çocuk sağlıklı” dedi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bahçelievler Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 haftalık hamile olan 23 yaşındaki Mizgin Güçlü, eşi Murat Güçlü ve 1,5 yaşındaki oğlu ile birlikte hastaneye gitmek için yola çıktı. Çift daha sonra Yayla - Topkapı güzergahında çalışan minibüse bindi. Bahçelievler Devlet Hastanesine gidecekleri esnada Minibüste sancıları başlayan Mizgin Güçlü kısa süreli panik yaşadı. Daha sonra Murat Güçlü ve minibüs içerisinde bulunan yolcular durumu minibüs şoförü Hakan Yücel’e bildirdi. Bunun üzerine durmadan hastaneye giden minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Hızlıca minibüsten inen eşi, durumu hastanedeki sağlık çalışanlarına bildirdi. Sağlık çalışanları 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü’yü minibüsten indireceği esnada doğum yaptı. Sağlık çalışanlarının müdahalesi ile yeni doğan bebek hastane içerisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yeni doğan bebek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Mizgin Güçlü’nün ise Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın şoku ile hızlıca hastaneye giden Minibüs şoförü Hakan Yücel, “Kadın Bahçelievler’de eşiyle beraber aracımıza bindi, yanlarında da çocukları vardı. Yayla ışıklarında sancılanmaya başladı. Hastaneye yetişmesi lazım dediler. Yolcular vardı, elimizden gelinceye kadar hızlandık. Ambulans şoförlüğünü çok severim, bir anda kendimi ambulans şoförü gibi hissettim. Bir sirenim eksikti. Ben hastanede doğduğunu sandım ama hastane kapısında doğum yapmış. Arabadan bir çıktılar bebek, şaşkınlık içerisinde. Uçakta, takside, trende doğum gördük, ben minibüste ilk defa gördüm. Sağlıklı sıhhatli inşallah. Babasıyla konuştuk dün, çocuk şuan Cerrahpaşa’da, küvezde” dedi.