Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzeri Kurşunlu köprülü kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada kamyonet ile cip çarpıştı; 1 kişi yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kurşunlu köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halindeki sürücü Haluk D. yönetimindeki 07 AFT 756 plakalı kamyonet, ters yönden karayoluna aniden çıkan Sinan B. yönetimindeki 34 FOR 726 plakalı Cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu Cip sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.