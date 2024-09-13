Gölcük Belediyesi; Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve Şehit Kütüphaneleri Platformu iş birliğinde, Hatay Samandağ’da bulunan ortaokulda, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un anısı yaşatmak için oluşturulan kütüphaneye yüzlerce kitap hediye etti.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediyesi, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un anısı yaşatılması için oluşturulan kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

Gölcük Belediyesi; Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve Şehit Kütüphaneleri Platformu iş birliğinde, Hatay Samandağ’da bulunan Mızraklı Atatürk Ortaokulu bünyesinde bir şehit kütüphanesi kuruldu. Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un adını yaşatmak için oluşturulan kütüphaneye Gölcük Belediyesi de 450 kitap hediye etti. Ortaokul seviyesi okuma kitabı ve 8. Sınıf LGS test kitaplarının da içinde olduğu kitaplarla büyük destek verilen kütüphane çocukların kullanımına açıldı.

GÖLCÜK BELEDİYESİ’NE ANLAMLI TEŞEKKÜR

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem deprem bölgesindeki küçük yaştaki çocuklara destek olmak hem de Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un anısı yaşatmak amacıyla kütüphane sıfırdan tasarlandı. Kütüphanede ayrıca düzenlenecek oyun atölyeleri ile çocuklar mutlu edilecek. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve Şehit Kütüphaneleri Platformu ve okul yönetimi oluşturulan kütüphaneye desteklerinden dolayı Gölcük Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ YÜZBAŞI MAHMUT TOP

Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, 1982 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimi sonrasında 2004 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden mezun oldu. Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, 10 Eylül 2007—22 Ağustos 2008 tarihleri arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde Subay Temel Kursunu bitirmesini müteakip göreve başladı. İlk görev yeri olan Foça’nın ardından, Gaziantep, Siirt, Yüksekova, Dörtyol, Samsun ve son olarak da Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Top, Van-Çatak-Andiçen Surik Mezrası Bölgesi’nde icra edilen operasyon esnasında, 11 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada Şehit olmuştur.