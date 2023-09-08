Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde yeşil alanları korumak amacıyla periyodik olarak bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - “Doğayı Sev Yeşili Koru” sloganıyla yeşil alanlarda çalışmalarına özveriyle devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 ilçede parklarda ve cadde üzerindeki refüjlerde bulunan yeşil alanların daha modern bir hal almasını sağlıyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İskenderun genelinde refüjlerde trafiği etkileyen noktalarda budama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bölgede haşere ve sinek üremesine karşı ilaçlama çalışması da yapıldı.

Arsuz’da ise Fahura Park alanın sulama sistemi faaliyete geçirildi, Akçalı Mahallesi’nde bulunan parkta zemin çalışması yapılarak çocukların daha güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesi sağlandı.