Erkeklerde de estetik burun ameliyatının prensipleri aynıdır. Yine burun derisi kaldırılır, kıkırdak, kemik, iskelet ortaya konur. Gerektiğinde ise o işlem uygulanır. Ancak erkek burun estetiği operasyonunun bazı incelikleri ve bayan burun estetiği operasyonuna göre farklılıkları vardır. Erkeklerde yapılan burun estetiği operasyonlarının sonucunda erkeksi görünümü kaybetmemek gerekir. Bunun için erkeklerde yaptığımız burun estetiği operasyonlarında kemerlerden fazla miktarda almıyoruz. Hatta pek çok erkek hastada az miktarda da olsa kemeri bırakıyoruz. Burada amacımız o kişiliği feminen bir görünüm oluşturmamaktır.

Erkeklerde yapılan burun estetiği operasyonlarında burun ucu fazla kaldırılmamalıdır. Erkeklerde burun ucuyla dudak arasındaki açı 90 dereceyi geçerse feminen bir görüntü verir. Yine aynı şekilde erkeklerde burun kemikleri çok fazla inceltilmemelidir. İnceltildikleri takdirde burun o görünümünden çok ince görünür. Bu da feminen bir görüntü oluşturacaktır. Cerrahi prensipler aynı olmakla birlikte, uygulamada erkeklere yönelik daha konservatif ve erkek karakterini bozmayacak şekilde burun estetiği planlaması yapılmalıdır.