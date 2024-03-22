Süper Amatör Ligi: Sanayi Sahasının ardından bu hafta Kurtuluş Sahası hizmete girdi. Bursa’ya, İnegöl’e hayırlı olsun. Zemini, tribünleri, ışıklandırması, skorboardu hepsi çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

A Grubu: Lider K. Güvenspor bu hafta BAY geçti. Hafta sonu Mesudiye Sahasında bu yılın son derbi maçı vardı. Osmaniyespor - Akhisar Demirspor maçı çok ilginçti. Bu maç hakkında hiçbir yorum yapamayacağım, yapmayacağım!

İlk etabın son maçında K.Güvenspor, İnegöl’de Şükraniyespor ile karşılaşacak. Bu maç play – off öncesi önemli bir prova olacaktır. Temsilcimize grup şampiyonluğu için beraberlik yetiyor. Osmaniyespor bu hafta BAY olacağından bu sezonu bitirdi. Akhisar Demirspor deplasmanda Çakırlıspor ile sezonu noktalayacak.

B Grubu: Alanyurt Gençlik bu hafta deplasmanda son ayların formda takımı olan Orhangazi temsilcisi Gençler Birliği ile karşılaştı. Grup şampiyonu temsilcimiz bu maçı da 5 – 3 kazandı. Kurtuluşspor pazar günü kendi sahasında Kestel Belediyespor’u konuk etti. Sarı Kırmızılı ekip 5 ay sonra kendi tesisleri olan Kurtuluşspor Sahasına çıkmış oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 3 – 2 kazandı. İki takımın da hiçbir iddiası olmayınca maç formalite maçıydı. Ancak maç öncesi görülmeye değerdi. 1. Küme, süper amatör kümesi, DAL, BAL, baraj maçı, hazırlık maçları, hatta Türkiye Şampiyonasında karşı karşıya gelen iki camia yenilenen Kurtuluşspor Sahasının ilk amatör maçında da karşılaşmış oldu. Müsabaka öncesi Kurtuluşspor ve Kestel Belediyespor başkanları birbirine hatıra forması verdi. Ardından 1979 yılında Kurtuluşspor’un ilk resmi maçında yer alan Yusuf İlarslan, Cafer Şahin, İbrahim Aracıdoğan, Ahmet Acar ve Metin Güzel sahaya davet edildi, kendilerine 50. yıl hatıra atkıları hediye edildi. Sarı Kırmızılı formayı ilk giyen eski futbolcular / günümüz dedelerin davetten dolayı çok mutlu olduğu görüldü. Alanyurt Gençlik, Keles Gençlik’in ligden çekilmesiyle maçı 3 – 0 hükmen kazanmış olacak. Mobilya Kurtuluşspor ise küme düşen Millet Göçmenspor ile Bursa’da karşılaşacak.

C Grubu: Orhaniyespor evinde lider İznikspor’u konuk etti. İlk maçı İznikspor kazanırken geçen yıl Mesudiye Sahasındaki müsabakayı Orhaniyespor kazanmıştı. Bu maç kısa süre sonra başlayacak play-off’ların bir provası oldu. Lider İznikspor maçı 2 – 0 kazandı. Gençlergücü bu sezonun son deplasman maçında Orhangazi’de Hürspor ile karşılaşacaktı. Ancak temsilcimiz maça gitmedi. Orhaniyespor, Bursa’da Küplüpınar Yeşildağ ile karşılaşacak. Gençlergücü, İnegöl’de Hürriyetspor ile süper amatör kümesine veda maçına çıkacak.