Edinilen bilgilere göre, Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi yakınlarında E.Ö. yönetimindeki 10 AED 675 plakalı Dacia marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve zeytin ağaçlarına çarptı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bir kurtarma aracı ve üç personelle olay yerine hareket etti. Ekipler, kısa sürede kazanın gerçekleştiği noktaya ulaştı. Kaza mahallinde, 10 AED 675 plakalı araçla ilgili yapılan incelemelerde, sürücü E.Ö.’nün ağır yaralı, yolcu İ.Ö.’nün ise hafif yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaynak: iha