Balıkesir’in Havran ilçesinde kaza sonrası sürücü yanan araçtan çıkmayı başararak, hayatını kıl payı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükşapçı Mahallesi Balıkesir-Edremit Yolu üzerinde tek taraflı trafik kazası sonucu E.K. idaresindeki 10 AJM 516 plakalı araç yanmaya başladı. Sürücü sıkıştığı araçtan son anda çıkmayı başardı. Ateş savaşçılarının müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç hurdaya döndü. Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.