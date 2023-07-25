Dün meydana gelen üzücü bir trafik kazası sonucunda genç bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Nuh Balkaya (20) isimli genç adam, geçtiğimiz günlerde hayalini gerçekleştirdiği motosikletiyle yaptığı kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Nuh Balkaya yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet ile O.S. yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Nuh Balkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hemen Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki tüm çabalara rağmen Balkaya kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı ve adli süreç başlatıldı.

Genç motosiklet tutkunu Nuh Balkaya'nın ailesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından cenazesini alarak memleketi Sivas'a götürdü.

Acı haberi duyan çevre, Nuh Balkaya'nın motosikletine olan tutkusunu ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları hatırlayarak üzüntü içerisinde kaldı. Balkaya'nın sosyal medya hesabında, motosikletinin fotoğrafını paylaşarak "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın." şeklindeki ifadeleri ise dikkat çekti.

Gencin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, hayaline kavuştuğu motosikletiyle çıktığı kısa yolculuğunun trajik bir şekilde sona ermesi tüm toplumda üzüntüyle karşılandı.