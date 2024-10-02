Özel Bursa Hayat Hastanesi, ‘1-31 Ekim Meme Kanser Farkındalık Ayı’ kapsamında Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin’in gerçekleştirdiği sunumla, kadın muhtarlar ve kadın basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı düzenledi.BURSA (İGFA) - Özel Hayat Hastanesi’nde yapılan organizasyonda Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve etkilerine yönelik bilgilerini paylaştı.

Programın açılış konuşmasını yapan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, sadece sağlık hizmeti veren bir kuruluş olmadıklarını aynı zamanda toplumsal sorumluluklarının da bulunduğunu belirterek meme kanseri gibi toplumu ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

“TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Başhekim Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Topluma yön veren kadınlarımızın sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tarz toplantılarla meme kanserinin önlenebilir olduğunun bir kez daha bilincine varıp, çevremizdeki bir kişiye dahi yardımımız olursa mutlu olacağız” dedi. Başhekim Uzm. Dr. Fatih Özkul, katkılarından dolayı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin’e ve katılan tüm kadın konuklara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar ise kurum olarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, kadına dokunan her çalışmada öncü olmaya devam edeceklerini ifade etti. Meme kanserinde erken teşhis farkındalığını her zaman hatırlatacaklarını da aktaran Betül Kabalar, “Önce kendimiz sonra etrafımızdaki tüm kadınlar için elimizden geleni yapmalıyız. Erken tanının önemine değinmeye bu etkinliklerle devam edeceğiz” diye konuştu.

“EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin ise meme kanserine yönelik “Erken Tanı, Hayat Kurtarır” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Meme kanserinin kadınlarda en çok görülen kanser türü olduğunu hatırlatan Op. Dr. Servet Yetgin, “Her 8 kadından 1’i, meme kanseri riski taşıyor. Her yıl 2 milyon kişi meme kanseri olurken bu oran ülkemizde 20 ile 28 bin işi arasında değişiyor. Bu hastalığı toplum olarak hepimiz ciddiye almalı, gereken önlemleri almalıyız” dedi.

Meme kanserinde risk faktörlerinden de bahseden Op. Dr. Servet Yetgin kadın olmanın en önemli risk faktörü olduğuna , genetik özellikler, obezite, alkol ve sigara kullanımının risk doğurduğuna işaret etti. Her kadının kendi kendine meme muayenesi yapmasının önemine de dikkat çeken Op. Dr. Servet Yetgin, periyodik olarak yapılan muayenelerin erken teşhis konusunda oldukça faydalı olduğunu söyledi. Programın sonunda Op. Dr. Servet Yetgin, kadın konukların sorularını cevapladı.