Genelde mobilya ve tekstil ihracatının konuşulduğu İnegöl’de sessiz bir devrim yaşanıyor. TOGG’un Bursa’ya gelmesi ile birlikte otomotiv üssü olan Bursa’da, İnegöl’ün de adını duyurmaya başlaması bekleniyor.

BÖYLESİ İLK KEZ OLDU

AKİA markası ile İnegöl’de otobüs, midibüs ve metrobüs üreten Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş ile birlikte toplamda 6 firma ihracatta ciddi rakamlara ulaştı. İhracat yapan firma sayısı bir önceki yıla göre 4’den 6’ya çıktı.

Otomotiv yan sanayi firmaları 2022 yılında 13 milyon 400 bin 745 dolarlık ihracat rakamını 2023 yılı sonu itibariyle 61 milyon 483 bin.955 dolarak çıkarmayı başardı. İhracat artışı %358.81 oldu. Otomotiv yan sanayi firmalarının İnegöl ihracatında ki payı ise %0,96’dan %4.15’e çıkmış oldu.

SEKTÖRLERİN İHRACATTA Kİ PAYI VE BÜYÜME HIZI

İnegöl’de 8 ayrı kategoride değerlendirilen sektörlerde, ihracatta en büyük pay, mobilya sektörünün oldu. 2023 yılında %14.97 ihracat artışı yaşayan mobilya sektörünün İnegöl ihracatında ki payı %55.52 oldu.

TEKSTİL SEKTÖRÜ

Bir önceki yıla oranla %19.97 ihracatında azalma görülen tekstil sektörünün İnegöl ihracatında ki payı ise %12.39’a geriledi.

ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

Bir önceki yıla oranla %2.45 ihracatta azalma yaşayan Orman Ürünleri sektörünün İnegöl ihracatında ki payı ise %11.79’a geriledi.

GIDA SEKTÖRÜ

Bir önceki yıla oranla %1.04 ihracat artışı yaşayan Gıda sektörünün İnegöl ihracatında ki payı %10.94 oldu.

KİMYA SEKTÖRÜ

Bir önceki yıla oranla %73.68 ihracatı azalan Kimya sektörünün İnegöl ihracatında ki payı %1.08’e geriledi.

MAKİNE VE METAL SEKTÖRÜ

Bir önceki yıla oranla %71.19 ihracat artışı yaşayan Makine ve Metal sektörünün İnegöl ihracatında ki payı %2.70’e yükseldi.

YENİ OYUNCULAR GELİYOR

Test sürüşlerinden başarıyla çıkan ve seri üretime geçmek için gün sayan yerli otomobil Amperino’nun İnegöl’de kalması ve üretimin İnegöl’de gerçekleşmesi durumunda ise Otomotiv sektörünün ihracat rakamlarının birkaç yıl içinde ilk sıraya oturabileceği konuşuluyor.