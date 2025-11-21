Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Bakanlığın talimatları doğrultusunda sahadaki kontrol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bakanımızın da sürekli vurguladığı üzere gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicilerimizin korunması ve sağlıklı üretimin sürdürülebilirliği için denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.

Evin, vatandaşların sağlığının korunması adına gıda güvenliği konusundaki hassasiyetlerinin sürdüğünü ve denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.