Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi gençleri köy meydanındaki spor alanında 32 sporcunun katıldığı bir masa tenisi turnuvası düzenlediler. Turnuvaya 100 Yıl Cumhuriyet Kupası adı verili.

Bir Belçikalı misafir, iki kadın sporcunun da katıldığı turnuva eleminasyon sistemi ile gerçekleşti. Aynı anda üç müsabakanın oynanabildiği turnuva saat 20.30’da başlayıp gece yarısına kadar sürdü. Şampiyonluğu öğretmen Aydın Demirhan elde etti. Murat Karadeniz ve Emre Başyiğit’ in organize ettiği turnuva geleneksel haline getirilmesi planlanıyor.

Hayriye’ de her yıl voleybol, halı saha futbol, sokak futbolu gibi turnuvalar düzenleniyor.