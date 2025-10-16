Açılış töreninde konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, DİA Yazılım’a katkılarından dolayı teşekkür ederek üniversitenin hedeflerine dair önemli mesajlar verdi. "Üniversitemize değer katan anlamlı bir iş birliğine imza atıyoruz" diyen Prof. Dr. Hamza Al, "Sözlerimin başında DİA Yazılım’a ve değerli yöneticilerine teşekkür etmek isterim. Bugün sadece bir laboratuvarın açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda üniversitemize, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize değer katan anlamlı bir iş birliğine imza atıyoruz" dedi.

Yoğun programlarına rağmen törene katılan iş dünyası temsilcilerine de teşekkür eden Rektör Al, Sakarya Üniversitesinin köklü geçmişine vurgu yaparak, "Sakarya Üniversitesi, 1970 yılında İTÜ’ye bağlı olarak kurulmuş; güçlü bir geleneğe sahip ve geleceğe dair büyük hedefleri olan bir üniversite. Bir dönem hedefimiz ilk 20 arasına girmekti, şimdi ise ilk 10’a nasıl gireriz diye düşünüyoruz. Uzun vadede amacımız, Sakarya Üniversitesini Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında görmek" diye konuştu.

Rektör Al, konuşmasında özel sektörle iş birliğinin önemine de dikkat çekerek, "Eğitim sadece dört duvar arasında verilmemeli. Teori ile pratiğin birbirinden ayrılmadığı, 21. yüzyılın becerileriyle donanmış bir nesli ancak özel sektörle birlikte yetiştirebiliriz. Biz öğrencilerimizi daha yetkin hale getirirken bunu sektörle el ele yapmalıyız" şeklinde konuştu. DİA Cloud ERP Laboratuvarı’nın hem öğrenciler hem de akademisyenler için önemli bir eğitim merkezi olacağını belirten Prof. Dr. Al, "Bugün attığımız adım özel sektör için küçük bir adım olabilir, ama Sakarya Üniversitesi için büyük bir adım. Bu iş birliğiyle daha büyük projelere ve başarı hikayelerine ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, DİA Yazılım iş birliğiyle hayata geçirilen laboratuvarın öğrenciler için önemli bir öğrenme ve deneyim alanı oluşturduğunu vurguladı. Başta DİA Yazılım olmak üzere projeye katkı sunan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Nart, laboratuvarın öğrencilerin uygulamalı becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Törende konuşan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay ise Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacağını söyledi. Onay, laboratuvarın gençlerin en güncel bilgi ve teknolojileri deneyimleyebileceği bir merkez olarak tasarlandığını belirtti.

Açılış törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, Umay Tüm Bilişim DİA Yazılım İş Ortağı Aycan Fırtın, Danışma Kurulu Üyeleri, Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şube Başkanı Baki Demir, fakülte yönetimi, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni, laboratuvarın gezilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.