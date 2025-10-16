Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, Ferizli ilçesinde ikamet eden A.A.(68) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca kabzası, 13 adet tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet av tüfeği namlusu, 2 adet tezgah üstü mengene, 1 adet tezgah üstü matkap, 4 adet matkap, muhtelif sayıda tabanca ve tüfek tertibatı ile tamir, tadilat edevatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.