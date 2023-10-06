Sakarya Büyükşehir Belediyesi Serdivan’da da yoğun bir trafiğe neden olan AVM-Yazlık Kavşağı’na çözüm için Fuzuli Caddesi güzergahını açan ekipler, alternatif bir yön ile Serdivan trafiğine bypass uyguladı. Sürücüler artık AVM’ler bölgesine değil Yazlık Kavşağı yönüne gidecek olanlar bu caddeyi kullanacak ve trafik sorunu ortadan kalkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin işlek caddelerinde trafik akışını rahatlatacak çözümleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede özellikle iş çıkış ve giriş saatlerinde oluşan Yazlık Kavşağı ile Serdivan mevkii arasındaki trafik yoğunluğuna yeni bir güzergâh üreterek çözüm bulundu. Eski Hayvan Pazarı arkasındaki Serdivan Köprüsü ve AVM’ler arasında kalan kavşağa alternatif olarak Çark Deresi hizasında Fuzuli Caddesi güzergahı açıldı.

Toprak arazi yepyeni bir caddeye dönüştü ve bölgede çok sayıda aracın kuyruğa girdiği istikamete alternatif olarak, Yazlık Kavşağı Yolu’na bağlanan bir cadde kazandırıldı. Bu çalışmayla Serdivan’ın en yoğun noktalarından bir tanesi daha ‘ByPass’ edildi. Cadde asfalt serimi, kaldırım çalışmaları, yol çizgisi, kasis ve yönlendirme tabelalarının montajı sonrasında trafiğe açıldı. Bölgede trafiğin güvenli akışı, yaya güvenliği, hız sınırının aşılmaması, sürücülerin daha rahat ve konforlu trafik akışı sağlamaları için çalışmalar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yazlık Kavşağı’nın Serdivan’a bağlanan yolunda oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda sona geldik. Vatandaşlarımızın huzurlu güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk yapması için gündüz gece çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni güzergahımız şehre hayırlı olsun” denildi.