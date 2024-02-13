Edirne’de Emniyet Müdürlüğü tarafından polislerin çocuklarına yönelik ‘Çocuklar Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz’ projesi başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli çocukların eğitimi için harekete geçti. Edirne Valisi Yunus Sezer’in onayı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Çocuklar Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz’ projesi ile lisans mezunu gönüllü polisler tarafından polis çocuklarına mesai saatleri dışında destek eğitimi veriliyor.

Projeden yararlanan çocuklar evlerden servisle alınıp servisle bırakılıyor. Matematik, fizik, biyoloji dallarında eğitim alan çocuklar, okulda anlayamadıkları konuları burada tekrar etme fırsatı buluyor.

Çocukların çok yoğun bir tempoda eğitim hayatlarını sürdürdüğünü ve bu tempo içerisinde onlara destek olmak için bir proje oluşturduklarını söyleyen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, lisans eğitimini tamamladıktan sonra komiser ya da polis olup emniyet teşkilatında göreve başlayan gönüllülerin talebi sonrası polis çocuklarına eğitim verilmeye başlandığını aktardı.

Çocuklar geleceğimiz biz bize yeteriz projesi çerçevesinde Edirne Valisi Yunus Sezer’in de onayıyla il emniyet müdürlüğündeki eğitim sınıfını çocuklara tahsis ettiklerini belirten Müdür Karaburun, Eğitimci polislerin kendi dersleriyle ilgili konu anlatımı, soru çözümü ve pekiştirmeye yönelik eğitim verdiğini ifade etti.

"Bu proje çocuklarımız tarafından çok ciddi bir kabul gördü"

Polis çocuklarının sınavlara hazırlanma ve okul başarılarını destekleme noktasında bir faaliyet yürütüldüğünü dile getiren Müdür Karaburun, "Bu proje çocuklarımız tarafından çok ciddi bir kabul gördü. Hem sınava hazırlanan, hem de ara sınıfta eğitimine devam eden çocukların okulda anlayamadığı ya da eksik kaldığı konuları burada tekrar öğretmenlerine sorma şansı oluşuyor. Bazı kaynak kitaplar ve deneme sınavlarını da temin ederek çocukların bu yayınlara da ulaşımını sağladık. Bu sayede çocuklarımızın hem sınava hazırlıkta ciddi bir başarı sağlamasını bekliyoruz, hem de ara sınıf eğitimlerinde eksikleri varsa bunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Projeden faydalanan çocukların lojmanlarından ya da ikametlerinden alınarak eğitim sınıfına transferlerinin sağlanmasını organize ettiklerini söyleyen Karaburun, sınıfın boş olduğu saat dilimlerinde eğitimcilerin çocuklarla buluşmasını sağladıklarını belirtti.

Milli Eğitim müfredatındaki konular üzerinden ders işlendiğine de değinen Karaburun, Matematik, biyoloji ve fizik dersi başta olmak üzere lisans mezunu polislerin anlatabileceği derslerden eğitimleri sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Biyoloji mezunu ve 8 yıldır Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Eğitimci Polis Memuru Sedat Karakoç, ’Çocuklar Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz’ projesi çerçevesinde gönüllü olarak mesai saatleri dışında polis memuru çocuklarına eğitim verdiklerini söyledi.

"Matematik dalında yardımcı olmaya çalışıyorum"

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Eğitimci Polis Memuru Fulya Dizman, kendi branşı olan matematik dalında yardımcı olmak amacıyla projeye dahil olduğunu söyledi. Projenin yürürlüğe girdiği Ekim ayından bu yana çocuklara eğitim vermeye devam ettiklerini belirten Dizman, İlköğretim, ortaokul ve lise düzeyinde karışık eğitim verdiklerini aktardı.

"Burada aldığım eğitimin geleceğime güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Proje çerçevesinde derslere katılan 5’nci sınıf öğrencisi Sebahattin Baykal, burada aldığı eğitimin sınavlarına çok etkisi olduğunu ve anlayamadığı konuların üzerinden geçme fırsatı bulduğunu söyledi. Projeyi çok beğendiğini ve verimli olduğunu belirten Baykal, aldığı eğitimin geleceğine güzel katkılar sağlayacağını düşündüğünü aktardı.

Projeden çok memnun olduğunu söyleyen Lise son sınıf öğrencisi Meryem Yavaş, buradaki eğitimlerde matematik dalında eksik olduğu konuları ve unuttuğu yerleri tekrar ettiğini aktardı.

YKS sınavına hazırlandığını ve ona yönelik de çalışmalar olduğunu belirten Yavaş, birebir eğitim aldıkları için sorularını da rahat bir şekilde sorabildiklerini ifade etti.

"Notlarımda yükseliş oldu"

Matematikte anlayamadığı konuları tekrar etme fırsatı olduğunu söyleyen Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Ayşenaz Yıldırım, okulda 1 haftada anlayamadığı konuları buradaki eğitimde 1 günde anladığını ve notlarında yükseliş olduğunu belirtti.