Hepatit B ve C aksine kronik değil, 180 günden uzun sürmemektedir. Karaciğer kanserine sebep oluşturmaz. Bazı zaman hepatit A geçiren hastanın tedavi altına alınmak için hastaneye yatması gerekir. Fakat hastaların birçoğu hastalığın farkına varmadan ayakta geçirmektedirler. Nadirde olsa bu hastalık sonucunda ölenlerde vardır. Hastalık zaman geçtikçe, yani yaş ilerledikçe, gençliğe göre ölüm oranı on kat daha fazladır.

Hepatit A bulaşma şekli: Hastalık kişiden kişiye fekal-oral yol ile bulaştığı bilinir. Kişisel temizliğin kötü olduğu ve kalabalık ortamlarda risk daha çoktur. Ayrıca cinsel yollarla da bulaştığı bilinmektedir. Hepatit A virüsünün bulaştığı hastalar, kendilerinde hastalık belirtileri başlamadan iki hafta önce, hastalık belirtileri görülmeye başladıktan bir hafta sonra son derece bulaştırıcı oldukları bilinir. Virüs bulaşmış su ve gıdayla bizlere geçtiği bilinmektedir. Ayrıca hepatit A olan hastanın dışkısı ile temas, kirlenmiş su ve gıda ile bulaşmaktadır. Virüs bulaşmış hamburger, süt, et, pasta, salata, özellikle midye tarzı iyi pişirilmeyen deniz ürünleri ve temiz suyla yıkanmayan sebze ve meyveler başlıca hepatit A virüsünün bulaşma şekillerindendir.

Hepatit A belirtileri nelerdir?

Hepatit A hastalığı belirtisiz ilerleyebileceği gibi, iki haftalık hafif belirtiler ve aylarca devam edecek şekilde ciddi bir seyir gösterebilir.

Hepatit A hastalığı altı yaş altındaki çocukların genelinde belirtisiz seyretmektedir. Yaş ilerledikçe belirtiler dahada sıklaşarak risk artmaktadır. Virüs bulaştıktan sonra dört hafta kuluçka dönemi sonunda belirtiler baş göstermektedir.

Yetişkinlerde %80'inde ilk başta sarılık olmak üzere ani şekilde başlayan hafif şekilli ateş, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, idrarında koyulaşma gibi bulgular göstermekte ve daha ciddi bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Hastalık yetişkinlerde nadirde olsa kolestatik şeklinde seyir edebilir. Yanı sarılık gelişir ve sekiz ay kadar devam edebilir. Bununla beraber kaşıntı son derece rahatsız edici bir duruma ulaşır.

Hepatit A virüsü özellikle yetişkinlerde fulminan, yanı çok şiddetli seyretmesi durumunda karaciğer yetmezliğine ve en önemlisi ölüme sebep vermektedir. Bazen yetişkinlerde karaciğer hastalığı ile bağlantısı olmayan, virüsün sistemik etkisiyle ilgili belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunlar eklemlerde ağrı ve şişme, böbreklerde yetmezlik, vücutta döküntü, diyabet ve safra kesesi hastalıkları olarak sıralayabiliriz.

Hepatit A tedavi: Hepatit A da spesifik bir tedavi şekli yoktur. Sadece destek tedavisi hastalığın konforlu ve sorunsuz bir şekilde atlatılmasında yardımcı olmaktadır. Diyet, ilk günlerde hastalar virüsten dolayı iştahsızlık duyduklarından sindirimi kolay, yağdan fakir besinlerden meyve suyu, açık çay, süt, çorba, püre, bal, reçel ve yoğurt verilmelidir. Ancak yemesi için hasta zorlanmamalıdır. İlaç, hepatit A için herhangi bir ilaç yoktur. Sadece B ve C vitaminleri destek amacıyla verilmektedir. Kaşıntı, kusma, bulantı gibi durumlar varsa, özellikle bulantı ve kusma beslenmeye, sıvı alımına engel olmakta ise bu durumlara yönelik ilaç ve sıvı serum verilmektedir.