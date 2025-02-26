Hepatiti A virüsü karaciğer de ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Hepatit A gözler de sarılığa ve grip belirtileri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yetişkinler Hepatit A virüsünü çocuklara göre daha ağır atlatmaktadır. Gerekli önlemler alınmazsa bu hastalık ölümle sonuçlanabilir. Hepatit A aşısı bu rahatsızlıkları önlemek amacıyla yapılmaktadır. Korumanın uzun sürmesi için 6 ay arayla iki doz aşı yapılması önerilmektedir.

Hepatit A aşısı ilk doz verildikten soran alerjik bir durumla oluşursa ikinci doz uygulanmamalıdır. Aşının yapılacağı dönemde kişi de başka hastalıkların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca aşı yapılacak olan hamileler doktor kontrolüne göre aşılanması gerekir. Hepatiti A aşının yapılacağı dönemlere dikkat edilmelidir. Aşılama dönemleri farklılık göstermektedir. Çocuklarda ilk doz ortalama 12 ve 23. Aylar arasında yapılması önerilmektedir. Eğer çocuklar 2 yaşına kadar aşılanmamış ise daha sonra aşılanabilir. Yetişkinler de ise belli bir dönem ya da yaş sınırı belirlemek mümkün değildir. İstedikleri zaman ve virüs, enfeksiyon riski taşıdıklarında aşılanabilir. Yolculuk yapacak yetişkinler yolculuğa çıkmadan en az 1 ay öncesinde aşılanmaya başlamalıdır.