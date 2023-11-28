Kurtlar Vadisi ile izleyicilerin kalbinde taht kuran, 2003 yılında ilk kez ekrana gelen ve uzun yıllar boyunca Türk televizyon tarihine damga vuran bu fenomen dizinin ardından değişen yüzüyle dikkat çeken isim, Selvi karakterini canlandıran Fatma Büşra Ayaydın. Zamanla büyüyen ve kendine yeni bir yol çizen Ayaydın, oyunculuğu bıraktıktan sonra tesettüre girmiş ve şimdilerde farklı bir hayatın içinde yer almaktadır.

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Selvi'yi canlandıran genç oyuncu, tesettüre girdikten sonra izleyicilerin gözünden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tekrar izleyici karşısına çıkan Ayaydın, tesettür giyim markasıyla ilgilenerek yeni bir kariyer yolunda ilerliyor.

Tesettüre Girip Yeni Kariyer Belirledi!

Selvi karakteriyle hafızalarda yer edinen genç oyuncu, tesettür giyim markasıyla kariyerine yeni bir yön verdi. Kurtlar Vadisi'nin fenomeni olan Ayaydın, Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem gibi ünlü isimlerle birlikte dizinin başarısına katkı sağlamıştı. Şimdi ise farklı bir perspektifle izleyicilerle buluşuyor ve tesettür giyim markasıyla kendi tarzını oluşturuyor.