Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle etkilenmiştir. Bu nedenle, 16:45'te başlaması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile 17:00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir.
Aynı şekilde, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 19:15'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.