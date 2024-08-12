E-ticaret platformu Hepsiburada, ’Yarınlara Söz’ diyor, gençlere e-ticaret ve girişimcilik dünyasının kapılarını açıyor. ’’Yarınlara Söz’’ eğitim ve staj programı yeniden başladı. programın son başvuru tarihi 20 Eylül.

Hepsiburada, ilk kez 2023’te hayata geçirdiği ’’Yarınlara Söz’’ eğitim ve staj programını, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Gençlik Günü olarak kutlanan 12 Ağustos’ta yeniden başlattı. Üniversite öğrencilerinin önündeki eğitime ve istihdama erişim bariyerlerini kaldırmak, dijitalleşen ticaret dünyasında yer almalarını desteklemek ve gençler arası eşitsizlikleri azaltmak amacıyla başlatılan programın son başvuru tarihi 20 Eylül. Programa ilk yılında olduğu gibi bu yıl da kendi ya da ailesi 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nden etkilenmiş, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan, 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama alanlarına odaklanan 8 haftalık eğitim programına başvuranlar arasından 150 öğrenci seçiliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan her öğrenci katılım sertifikası alırken, en yüksek başarı puanını alan öğrenciler Hepsiburada’da staj yapma imkanına sahip oluyor. Başvurular arasından yapılan seçimde yüzde 80 kadın öğrenci kotası uygulanıyor. Başvurular Yarınlara Söz web sitesi üzerinden yapılıyor.

Katılımcıların tavsiye ettiği eğitim ve staj programı

E-ticaret platformu, Anadolu üniversitelerinde mühendislik okuyan gençlere yönelik Yarınlara Söz programı ile sadece e-ticaret dünyasının kapılarını aralamakla kalmıyor, aynı zamanda girişimci olmaları için gerekli yetkinlikleri de kazandırıyor. İlk yılın tüm katılımcıları 40 saat eğitim alırken Hepsiburada’da staj yapmaya hak kazanan gençler ise 65 saatlik mentorluk desteği aldı. Hepsiburada, geçen yılki katılımcıları tarafından yüzde 100 tavsiye edilen Yarınlar Söz programını son iki yıldır SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) ile ortak yürütüyor.

Yarınlara Söz için son başvuru tarihi 20 Eylül

Gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla verilen e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama eğitimlerinin yanı sıra programda mülakat teknikleri, web tasarımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, etkili sunum hazırlama ve LinkedIn kullanımı eğitimleri de yer alıyor. Gençler programa 20 Eylül 2024’e kadar başvuru yapabiliyor.

Eğitimler, 5 Ekim - 20 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Eğitimi tamamlayan öğrenciler, Nisan - Haziran 2025 döneminde e-ticaret platformunda staj yapma ve birebir mentorluk alma fırsatına sahip olacaklar. Başvuruların hepsiburada.com/yarinlara-soz adresinden yapıldığı belirtildi.