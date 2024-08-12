Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan kapsamında Sancaktepe’ye yapılmakta olan ve 5 yılda planladığı projelerden bahsetti. Başkan Alper Yeğin, "31 Mart seçimlerinde biz mesajı aldık. İnsanlarımızın mutlu olabilmesi için toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını dert ederek bu kente hizmet edeceğiz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2025 - 2029 yıllarını kapsayan stratejik planını tartışmak ve Sancaktepe’nin 5 yılını hep birlikte planlamak için Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in katılımı ve sunumuyla ’Stratejik Plan Çalıştayı’ düzenlendi. Yapılan toplantıya bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım gösterdi.

Stratejik plan çalıştayında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Ben sayılı bir gün için seçildim. 5 yıl bir görev sürem var. 4 ayını geride bıraktım. 56 ay sonra gidecekmişim gibi. Şartlar normal olursa her şey normal olursa, sağlıklı olursak gidebiliriz. Partimiz tekrar takdir eder. Ben tekrar isterim. Halkımız tekrar isterse tekrar karar verilirse göreve devam edebilirim. Ama en nihayetinde o altmışıncı ayda gidebilirmişim duygusuyla hareket edip bu kenti iyi yönetmek gibi bir hayalim var, idealim var. Bunun için mücadele ediyoruz. 31 Mart seçimleri hem Türkiye için hem İstanbul için hem de Sancaktepe için anlamlı, önemli. Oradan bir mesaj verildi. Halkımız bütün değerleriyle, bütün siyasal farklarıyla, bütün kültürel farklarıyla, ideoloji farklarıyla bir mesaj verdi aslında topluma ve siyasete. Biz bize düşen mesajı aldık. Yani bu halka hizmet etmekten başka şansımız yok. Bölmeden, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan halka hizmet edeceğiz. Toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını çözeceğiz. Var olan sıkıntıları gidereceğiz. İnsanlarımızın daha huzurlu, mutlu, yaşanılabilir bir ilçede yaşaması için mutlu olabilmesi için toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını dert ederek bu kente hizmet edeceğiz" dedi.

"Stratejik planı her yıl yapacağız, Sancaktepe’nin parasını kalem kalem anlatacağız"

Başkan Alper, "Stratejik plan da bu açıdan çok kıymetli. Bu toplantıları yapacağız. Bundan sonra çok daha yapacağız. Her yıl yapacağız. Her yıl biz Sancaktepe’nin parasını kalem kalem anlatacağız burada. Şu kadar bütçemiz vardı. Bunu buraya harcadık. Bunu buraya harcadık. Bu kadarını harcadık. Bu kadar borcumuz var. Bu kadar kasada paramız kaldı müdürlük bazında anlatacağız. Hesabını vereceğiz. Sancaktepe’nin bütün temel belediye hizmetlerinin hepsini yerine getireceğiz ve Sancaktepe’de kültür merkezleri, kreşler, kütüphaneler, yüzme havuzları, yeni yollar, ağaçlar, ormanlar, parklar bunların hepsini yapacağız" diye konuştu.