E-ticaret platformu Hepsiburada, Temmuz ayında geçtiğimiz aya göre satış ve trafik rekoru kırdığını duyurdu. Platformda, ayın bitmesine bir hafta kala bir önceki aya göre satış adedi iki katına çıkarken, site ziyaret sayısında ise 2,5 kat artış oldu.

Hepsiburada, üyelik bazlı sadakat programı Premium’un 2’nci yaşına özel 16-22 Temmuz tarihleri arasında başlattığı ‘Büyük Premium İndirimleri’nin de etkisiyle Temmuz ayını rekorla kapatıyor. Gösterilen ilgi sebebiyle kampanyayı 2 gün daha uzatacağını açıklayan e-ticaret platformu, kampanya döneminde birçok farklı kategoride, milyonlarca üründe sunduğu indirim ve ödeme çözümleriyle tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Platformda, ayın bitmesine bir hafta kala bir önceki aya göre satış adedi iki katına çıkarken, site ziyaret sayısında ise 2,5 kat artış oldu.

KOBİ’ler kazanıyor

Temmuz ayında KOBİ’lerin de satışlarında artış gözlemlendi. 1-22 Temmuz tarihleri arasında toplam satışların yaklaşık yüzde 76’sı KOBİ’lerin mağazalarından gerçekleştirilerek ekonomiye de katkı sağlandı.

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformunun tüm alışverişlerde kargo bedava, üyelik boyunca hediye BluTV üyeliği ve tüm alışverişlerden yüzde 3 kazanç gibi daha birçok imkan sunduğu sadakat programı Hepsiburada Premium’a 350 bin yeni üye katıldı.