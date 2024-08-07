Hepsiburada, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavisine yönelik Kurtaran Ev ile iş birliği yaptı.

Hepsiburada, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavisine yönelik yeni iş birliğini duyurdu. Yardıma muhtaç hayvanları koruma altına alarak sahiplendirilene kadar yaşam alanı sağlayan Kurtaran Ev’le yeni bir iş birliğine giden şirket, sokak hayvanlarının çip ve karne sponsorluğunu üstlendi. Bu kapsamda, koruma altına alınan köpeklerin bakımına destek olmak hedefleniyor. Hepsiburada müşterileri Kurtaran Ev’in dijital destek kartlarından satın alarak dayanışmaya katkıda bulunabilecek.

Kurtaran Ev Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Boltürk, Hepsiburada’nın derneğin düzenli destekçileri arasında yer almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Son derece zorlu bir iş yapıyoruz. Hem fiziksel efor hem gönüllülük hem de maddi her türlü desteğe ihtiyacımız var. Hepsiburada, çalışanlarının ziyaretleri, mama destekleri ve maddi yardımlarıyla her zaman yanımızda yer alıyor. Son iş birliğimizi, hayvanların güvenliği ve takibi açısından çok önemli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi genişletmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Hepsiburada’nın sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavisine uzun süredir destek verdiğini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır şunları ifade etti: “Sokak hayvanları için bugüne kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaptık. Barınak iyileştirilmesinden beslemeye, kurtarmadan tedaviye çeşitli destekler verdik. Bugün de Kurtaran Ev’le işbirliğimize bir yenisini ekleyerek dernek tarafından korumaya alınan sokak hayvanlarının çip ve karne destekçisi olduk. Takip, bakım, tedavi ve sahiplendirme için ilk adımın çip ve karne olduğunu düşünüyor, Kurtaran Ev’e destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.”

Hepsiburada, sivil toplum kuruluşlarına platform üzerinden dijital destek kartı satışı yaparak daha fazla kişiye ulaşma, desteklerini artırma imkanı da sunuyor. Hayvanseverler Hepsiburada üzerinden Kurtaran Ev’in yaşam alanı oluşturma, kısırlaştırma, çip, mama ve tedavi için oluşturduğu dijital destek kartlarını satın alarak dayanışmayı büyütebiliyor. Kurtaran Ev mağazasında farklı ihtiyaçlara yönelik, farklı meblağlarda satışa sunulmuş 21 dijital destek kartı yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; Hepsiburada’da dijital destek kartı satmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının [email protected] adresine taleplerini ve destek toplama amaçlarını aktaran e-posta göndermesi gerekiyor.