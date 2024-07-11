E-ticaret platformu Hepsiburada’ın verilerine göre, yılın ilk 6 ayında en çok öne çıkan ürün 3D yazıcılar oldu.

Hepsiburada üzerinden yapılan teknoloji alışverişlerine göre, yılın ilk 6 ayında en çok öne çıkan ürün 3D yazıcılar oldu. Geçen seneye göre 3D yazıcı satışları yaklaşık 2.5 kat arttı. Müşteriler tarafından tercih edilen diğer ürünler arasında tabletler, taşınabilir bilgisayarlar ve cep telefonları yer aldı.

Bilgisayar kategorisinde 3D yazıcılar dikkat çekti

2024 yılının ilk 6 ayında bilgisayar kategorisinde öne çıkan ürün 3D yazıcılar olarak dikkat çekti. 3D yazıcıların satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 kat artış gösterdi.

Müşteriler tarafından yılın ilk 6 ayında ilgi gören ürünlerden bir diğeri de tabletler oldu. Tablet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Kullanıcılar en çok dünyaca ünlü markaları tercih etti. Bilgisayar kategorisinde taşınabilir bilgisayarlar yaklaşık 1,5 kat artış gösterdi. Ayrıca taşınabilir SSD’ler yaklaşık 2 kat artış gösterirken, projeksiyon cihazları da yaklaşık 1,5 kat artışla popülerlik kazandı.

Cep telefonları ve aksesuarlarda öne çıkanlar

2024 yılının ilk 6 ayında cep telefonları, tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında önemli bir yer tutmaya devam etti. Gelişen teknoloji ve artan taleple birlikte, farklı markaların sunduğu yenilikçi modeller ilgi gördü. Cep telefonu aksesuarlarında ise 2024 yılında bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı.

Tablet, bilgisayar, cep telefonu ve giyilebilir teknoloji aksesuarları kategorisinde en çok satış yapılan gün Çarşamba oldu. Cep telefonu aksesuarları kategorisinde ise Pazartesi günü en yüksek satışın yapıldığı gün olarak kaydedildi.

2’nci yıla özel büyük premium indirimleri

Hepsiburada Premium üyelik programının 2’nci yılına özel 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Premium İndirimleri kapsamında dünyaca ünlü ve yerli markaların ürünlerine ait birçok kampanya kullanıcılara sunulacak. Kategoriye özel indirimlere ek olarak her güne farklı tutarlarda kupon imkanları da kullanıcılara sunulacak.