Heybeliada’ya vapurla birlikte gelirken yanına doğru iyice yanaştığınızda sanki denizin üzerinde sabit durmuyormuş gibi anlayabilirsiniz.İsmini buradan almış olan Heybeliada, İstanbul’a bağlı adaların en büyük ikincisidir.Kuzey tarafında Büyükada, Güney tarafında ise Kınalı ada bulunmaktadır.Heybeliada İstanbul adaları arasında en çok sevilen ve gezilecek yerlerinin çok olması sayesinde bolca vakit geçirdiği tek adadır.Adalar resmen etrafını çevirmiş bir şekilde Heybeliada’yı tam ortasına almıştır.Eminönünden, Üsküdardan, Kadıköyden kalkan vapurlar ile her yıl binlerce insan yaz tatiline Heybeliada’ya gitmektedir.

Heybeliada Kahvaltı & Yemek Fiyatları

Heybeliada‘daki restoranlardan yemek fiyatları ve kahvaltı fiyatlarını merak ediyorsanız aşağıda restoranlar listesini veriyoruz.Bu güzel adanın içinde denizin üzerinde konaklarken aynı zamanda üstünde olduğunuz denizin manzarasına karşı sevdikleriniz ile yemek yeme keyfi bir başka oluyor.

Ada Restaurant

Cafe Gencay

Deniz Cafe

Farklı Bi Yer

Heybeliada üzerinde yemek yiyebileceğiniz ve kahvaltı yapabileceğiniz en çok ilgi gören restoranlar yukarıda listelenmiştir.Özellikle’de adanın tekel markası haline gelen Ada Restoran’da köfte pilav yiyebilirsiniz.Ortalama iki kişi için 50 Türk Lirası ile manzaraya karşı güzel bir yemek yiyebileceğiniz sofra kuruyorlar.Serpme Kahvaltı Fiyatı ise 24 TL’dir.

Nerede Kalınır ? (Kiralık Ev, Oteller)

Heybeliada’ya geldiğinizde 7.000 kişilik nüfusu ile adanın yarısını kaplayan bina yapılandırmasını göreceksiniz.Adada çok fazla konaklama imkanı ve otel imkanı bulunmuyor bu yüzden insanlar yer kapabilmek için inanılmaz bir yarış içerisine giriyorlar.Hafta sonu kiralık evlerin fiyatı 350 hatta 500 TL’ye kadar çıkabilirken, hafta içi 150 TL’ye üç kişilik kalacak ev bulabilmek mümkün.Eğer otellerde konaklamak istiyorsanız günlüğüne 250 TL’den aşağı bulmanız zor oluyor.Otellerin günlük fiyatları minimum 200 TL’den başlayarak 500 TL’ye kadar yıldızına göre artış gösteriyor.

Heybeliada Gezilecek Yerler

Çok uzun uzadıya bir tarihi olmasa’da Rumlar tarafından yerleşik yaşam biçimi ile kullanılan Heybeliada’da Hristiyanlar tarafından yapılan kilise ve manastırlar bulunuyor.

Büyük Rum Kilisesi

İstanbul’daki adaları denizciler keşfetmiştir ve şu anda Heybeliada’da dahil olmak üzere adaları yöneten belediyelerin bu denizcilere saygısı vardır.Hristiyanlığın muhafazakar denizcilerinden Nikolas’ın anısında yaptırılmış bu tatlı ve şirin görünümlü kilise sanki bir anaokulu andırıyor.Dışarısında bisikletlerini park etmiş turistler merakla içeri girmeyi bekler genelde.

Değirmenburnu Mesire Yeri

Heybeliada’nın denize sıfır olan kenarlığı kaplamış vaziyetteki Mesire yerinde çok güzel vakitler geçirebilirsiniz.Burada ziyaret için gelen turistlere özel kurulmuş olan banklarda oturarak arkadaşlarınızla geceye kadar temiz hava alabilirsiniz.

Deniz Lisesi

Adanın belli bir alanını uzunlamasına kaplayan bina vapur seferlerinin yapıldığı yerin hemen yanında yer alıyor.İçerisinde iki adet askerin sürekli yürüyerek nöbet tuttuğu yapıt eskiden bir mektepti.Fakat çıkartılan siyasi ve politik durumlar kapsamında mektep hayatı sona erip tamamen sergi amaçlı kullanılıyor.

Heybeliada Cami

Çoğunlukla Hristiyan dini inancına sahip Rum kökenli vatandaşların bulunduğu Heybeliada’da Camilerde var.İslam inancının dahada yaygınlaştığı ve baskın olmaya başladığı dönemlerde 18.yüzyıl’da yaptırılan Heybeliada Camiyi gezmenizi’de öneririm.

Beth Yaakov Sinagogu

Üç dininde birleştiği yer Heybeliada’nın Yahudi kökenli vatandaşları’da vardır.Yerleşik olarak burada düzenli yaşamakta olan Yahudiler belli bir kesime ulaştığında Sinagog yaptırdılar.Bu sinagog Heybeliada’da Yahudilerin düzenli ibadet ettiği tek sinagog görevini üstleniyor.

Ruhban Okulu

6 yüzyıl önce Hristiyanların üçe bölündüğü zamanlarda mezhepler ortaya çıktığında Ortadokslardan olduğunu belli etmek için kurdukları Ruhban okulu, uzun yıllar boyunca Ortadoks öğrenci yetiştirmiştir.Okul inşa edildiğinde Hristiyanların diğer mezheplerde tepki görmesine karşı Ortadokslar tarafından ödül verilip Heybeliada’nın o zamanki yönetimi ile bağları güçlendirilmiştir.

Heybeliada Yapılacak Aktiviteler

Heybeliada’nın gezilecek yerleri aslında başlı başına yapılacak aktiviteler’dendir.Yapabileceğiniz en iyi aktivite aslında yüzmek.Ondan hemen sonra gelen ise bisiklet ile ormanın içerisine dalıp çok sağlıklı bir spor yapmak geliyor.

Bisiklet Sürmek ve Bisiklet Fiyatları

Heybeliada’da 2 saatlik bisiklet sürebilmek için 15 TL ücrete tabii tutuluyorsunuz.Bisiklet bence bu ada için kaçınılmaz bir seçenektir.Her yerinin bisiklet yolu ile kaplandığını düşünürsek Faytonlar geçmediği takdirde inanılmaz bir kolaylıkla seyahat edebiliyorsunuz.Özellikle arkadaşlarınızla birlikte bisiklet yarışları, doğa keşfine ve yukarıda anlattığımız gezilecek yerlerine bisikleti kullanarak gitmenizi tavsiye ederiz.Cumhuriyet döneminde farklı din anlayışı ve etnik kökeni içeren okulların kapatılması kararı ile birlikte son 40 yıldır sadece ve sadece sergi için kullanılıyor.İnsanlar bisikletlerle önünden geçip fotoğraf çekilip gidiyorlar.

Faytonlara Binmek

Bu konu başlığını açıyorum ama bence kesinlikle faytonlara binmeyin.Doğanın hayat dengesini bozan Fayton başındaki adamlar atları eğitip belli bir seviyeye getirdikten sonra 25 TL gibi bir ücret karşılığında size tur düzenliyorlar.Fakat bu turları yaparken atlar sizin ağırlığınızı çekip gereğinden fazla yoruluyor ve işkence görüyorlar.

Denize Dalın, Derinlere Dalın

Evet, sahilindeki o güzel denize dalış yapın ve yorulana kadar yüzün.Heybeliada’nın denizi çok tehlikeli değildir normal bir mesafeye kadar uzağa yüzme aktivitesi yapabilirsiniz.Suyu genelde soğuğa doğru alçalan bir sıcaklığa sahiptir.Dalgalı olmayan denizinde herkes rahatlıkla yüzebilir ve Güneşin baskın olmadığı günlerde çok yoğun bir soğuk vardır hemen alışmak zor oluyor.