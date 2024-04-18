Bilecik’te hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli şahsı 1 adet laptop ve sırt çantası ile yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gelen ‘Evden Hırsızlık’ ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giderek incelemelerde bulunan ekipler kısa bir süre sonra şüpheli şahsı ikametten çalmış olduğu; 1 adet laptop ve sırt çantası ile yakaladı. Çalınan laptop ve sırt çantası sahibine iade edildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.