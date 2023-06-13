İçli Köfte Tarifi İçin Kullanacağımız Malzemeler

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı (silme) pul biber

1 çimdik kimyon (isteğe bağlı)

10 sap maydanoz

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1 dilediğiniz kadar ceviz içi (iri çekilmiş)

200 gram tereyağı veya margarin

1 çay kaşığı nane (isteğe bağlı)

2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

3 su bardağı sıcak su

550 gram kıyma

4 adet orta boy soğan

4 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber (isteğe bağlı)

İçli Köfte Nasıl Yapılır?

Tarifimize iç Harcımızdan başlıyoruz..

Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğruyoruz ve tavamızda sıvı yağ ile pembe rengini alıncaya kadar kavuruyoruz.

Kavrulmuş olan soğanlarımızın üzerine kıyma ekleyip suyunu çekinceye dek kısır ateşte kavurmaya devam ediyoruz.

Sonrasında salçamızı ekleyerek 3 dakika daha bekletip eser miktar su ekliyoruz (yumuşak bir kıvam alması için)

İnce ince doğranmış maydanozlarla birlikte baharatlarımızı tuz ve cevizimizi ekleyip ocağımızı kapatıyoruz. Harcımızın artık dinlenme vakti..

Sıra Geldi Hamurumuza..

Bir bardak soğuk su ile ince bulgurumuzu kısır yaparmış gibi ıslatıyoruz.

Suyunu iyice çektiğinden emin olduğumuzda baharatlarımızı, tuzumuzu, salça ve irmiğimizi ekleyip 15 dakika boyunca azar azar su ekleyerek yoğuruyoruz.

Sonrasında unumuzuda ekleyerek beş dakika daha yoğurmaya devam etmeliyiz. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmayacak seviyedeyse kıvama gelmiş demektir.

İstediğiniz büyüklükte parçalar alıp içini açarak dinlenmeye ayırdığımız iç harcımızı eklemeye başlayabilirsiniz.

Hazırlama aşamamız bitti sıra pişirmekte..Hazırladığımız içli köfteler 1 bardak kızgın sıvı yağ içinde kızartılarak pişirilir..

İçli Köftelerimiz artık afiyetle yenmeye hazır.

İçli köfte püf noktaları

İçli köfte yapımında dikkat etmemiz gereken hususların başında hamurun kıvamı gelmektedir. Tarifinde de bahsettiğimiz gibi elde yuvarlandığında dağılmayacak şekile gelmesine özen göstermelisiniz. Şekillendirme aşamasında ise hamurun ince kalması lezzeti açısından etkilidir.

İçli köfte yanında yenir ?

İçli Köfte ana yemek olarak tercih ediliyorsa yanına farklı bir tercih yapmanıza gerek bulunmaz. İstediğiniz bir başlangıç çorbası önceliğinde servis edebilirsiniz. Ancak yanında pirinç pilavı güzel bir eşlik yaratabilir.

Yanına ilave meze olarak ise yoğurt güzel bir tercih olacaktır.

İçli köfte nereye aittir?

İçli Köfte ya da diğer isimleriyle kıbbe,oruk, dolgulu köfte neredeyse bütün ortadoğuda yapılan bir yemektir. Aslen Arap yöresine ait olduğu düşünülmektedir. Haşlama ve kızartma gibi küçük pişirme farklılıklarıyla geniş bir alana yayılmış olup ülkemizde hazırlanışı bakımından özel yemek katagorisine girmiştir.



Türkiye‘de içli köfteyi benimseyen şehirlerin başında ise Adana ve Şanlı Urfa illerimiz gelmektedir ve her iki şehirimiz de Türk Patent ve Marka kurumu tarafından tescillenip coğrafi bir işaret almıştır.

İçli köfte besin değerleri

Ortalama bir porsiyon için adetinde;

6 gram protein

9 gram yağ

15 gram karbonhidrat

olduğu tahmin edilmektedir…

İçli köfte sunum teknikleri

Salçalı sos ile birlikte yapılan sunum hoş bir seçim olacaktır.

İçli Köfte Tarifimizin sonuna geldik. Bir sonraki yemek tarifimizde yeniden görüşmek üzere sağlıcakla kalın…