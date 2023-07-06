İnsanların devamlı olarak muhabbet esnasında birbirlerine en çok sordukları, hatta ilk buluşma ve tanışmaların vaz geçilmez sorularından olan hobilerin neler ya da fobilerin neler konusuna açıklık getirelim. Nedir bu hobi ve fobi, neden herkes birbirine bu soruları soruyor? Hobi ve Fobi nedir ve anlamları neyi ifade eder?

Hobi Nedir?

Hobi aslında güzel şeyleri ifade eder, yani sizi mutlu eden ve yaparken hoşlandığınız hayatınızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş sizi eğlendiren aktiviteler anlamında. Mesela dans etmeyi seversiniz bu sizi huzurlu ve mutlu eder ve siz fırsat buldukça hep dans etmek istersiniz, işte bu durumda dans etmek sizin hobinizdir.

Hobiler insanların yapmaktan zevk aldığı ve hayatının bir parçası haline getirdiği bütün aktivitelere verilen addır. Herhangi bir kısıt yoktur ve sizi eğlendiren ve mutlu eden her şey hobiniz olabilir. Mesela sizi mutlu ediyor ve iyi hissettiriyorsa kedi sevmek hobiniz olabilir yada düzenli tiyatroya gitmek hobiniz olabilir, tıpkı blog yazmak benim hobim olduğu gibi.

Fobi Nedir?

İşte bu konu sinir bozucu, Fobi insanların korkularını temsil eder. Mutlaka sizlere de denk gelmiştir, bazı insanlar

ve bunlar gibi birçok şeyden korkarlar. İşte bu korkuya fobi denir. İnsanlar kendilerine takıntı haline getirdikleri korkulara fobi derler.

Benimde vardı öyle bir sevgilim ah ah, kedilerden çok korkardı rahmetli. Bir kahvaltı esnasında kedi korkusu yüzünden rezil olduk yemek yiyemedik. Bize komik geliyor ama bu korkuların çoğunun altında geçmişte yaşanan travmalar yer alıyor.