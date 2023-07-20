Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, özel güvenlik görevlisi Muzaffer Esen (28), kendisini daha önce horladığı için uyaran mesai arkadaşı Kenan Maral'ı (29) lojmanda uyurken 20 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu. Davada şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Esen'in avukatları, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek akıl sağlığı raporu talebinde bulundu.

Olay, 12 Aralık'ta Yalıkavak Mahallesi'nde, personellerin kaldığı lojmanda gerçekleşti. Güvenlik görevlisi Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Esen'i daha önce horladığı için uyardı. İkilinin arasında horlama nedeniyle tartışmaların tekrar etmesi üzerine vardiya saatleri değiştirilmişti.

Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Esen, sabah saatlerinde lojmana döndüğünde, mesai arkadaşı Kenan Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisi arayıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Esen, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bugün Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada, sanık Muzaffer Esen, kendisine ve eşine küfür ettiğini iddia ettiği Kenan Maral'a saldırdığını ve bıçaklamaya devam ettiğini söyledi. Esen'in avukatları ise müvekkillerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının değerlendirilmesi için istenen raporun alınması için Muzaffer Esen'in hastaneye sevkine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Ekim'e ertelendi. Bu tarihte raporun sonuçlarına göre mahkeme süreci devam edecek.