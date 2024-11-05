Irak sınırına sıfır noktasında, Yüksekova ilçesinin yaklaşık 54 kilometre uzağında yer alan Gevenakurki Üs Bölgesi, hudut kartallarının terörle mücadelesinde en kritik noktalardan biri olmaya devam ediyor. 1860 rakımlı bu bölgede, Mehmetçik’in kahramanlıklarıyla teröristlerden temizlenen alanlarda, eller tetikte vatan nöbeti sürüyor. Özellikle bahar aylarında teröristlerin en yoğun geçiş güzergâhı olarak bilinen ve Irak’ın kuzeyindeki Avaşin kampının karşısında yer alan ve özellikle bahar aylarında teröristlerin en önemli geçiş noktası olarak bilinen bölgede kurulan askeri üsde, güvenlik güçleri 24 saat gözünü sınırdan ayırmazken, bölge termal kameralar ve radarlarla da sürekli kontrol ediliyor.

Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde yaşadığı Gevanakurki bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor. Geçmiş yıllarda binlerce teröristin içtima için bir araya geldiği Oramar Dağı başta olmak üzere Gevenakurki, Şikefte ve Keri Tepe gibi hakim bölgelerdeki üs bölgeleri sayesinde artık sınırda kuş uçurtulmuyor. Teröristleri bölgede temizleyen kapatan hudut kartalları, yaz kış demeden görevini yerine getiriyor.

Dik yamaçlı dağların arasında kurulan ve sürekli insansız hava araçlarının görev aldığı Dağlıca Taburu ve çevresindeki hâkim noktalara kurulan üs bölgeleri, teknolojik silah ve ekipmanlarla korunuyor. Tüm terör örgütlerine karşı Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güç ve ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevini yapan hudut kartalları, sürekli elleri tetikte, gözleri sınırda bekliyor. Her zaman göreve hazır olan hudut kartalları, gözetleme sistemleri ve diğer teknolojik donanımlar sayesinde muhtemel tehditlere karşı hazır bekliyor.

Yaz kış demeden zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçik’in moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için de tüm sosyal imkanlar hayata geçirilmiş. Temel ihtiyaçlarının karşılandığı mekanların yanı sıra Mehmetçik’in spor yapma, sosyal aktivitelere katılma ve dinlenme gibi alanları da bulunuyor.