Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde medenî usul hukuku dersinde yazılı yargılama usulünde kurgusal duruşma yapıldı. Uygulamada öğrenciler gerçek mahkeme salonunda duruşma yapıldı

Hukuk Fakültesinde yapılan uygulamalı hukuk dersinin öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin Aslan ile Arş. Gör. Yaren Nisa Öztay’ın gözetiminde Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu’nda yapılan kurgusal duruşmada bonodan kaynaklanan menfî tespit davası uyuşmazlığı görüldü ve hüküm verildi. Öğrenciler Alara Nazlı Çam, Hilal Türkmen ve Senanur Çoşkuner asliye ticaret mahkemesi hâkimleri olarak; Şulenaz Çıtır ve Ceylin Katı davacı avukatları olarak; Oğuzcan Çalım ise davalı avukatı olarak kurgusal duruşmada görev aldı. Uygulamalı hukuk dersi sonrası Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin Aslan ile Arş. Gör. Yaren Nisa Öztay gerçeğe yakın yapılan mahkeme sonrası öğrencilerinin tebrik ettiler.