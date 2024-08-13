57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey 109.yıldönümünde Saray Belediyesi tarafından düzenlenecek törenle anılacak.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi ve 57.Alay Komutanlığı organizasyonun düzenlşenece tören saat 16.30’da Saray Belediyesi önünden Kültür Merkezi eşliğnde kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Saat 17.30’da Çanakkale Muharebeleri Kalıntıları ve 1915 Fotoğraf Sergisi ile devam edecek tören, Araştırmacı Yazar ve 57.Alay Temsili Komutanı Hikmet Yılmaz’ın vereceği konferans ile sona erecek.