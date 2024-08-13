Tekirdağ’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti sırasında, S.I. ve H.B. isimli şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çerkezköy İstasyon Mahallesi’nde ise M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.