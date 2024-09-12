Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını kazanarak siyah-beyazlı camiaya galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’ye geldi. Yücel ile Uçar, beraberindekilerle birlikte Çanakkale 1915 Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Siyah-beyazlı yöneticiler, dernek önünde yakılan meşalelerle karşılandı.

Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği’ne ziyarete geldiklerini belirten Hüseyin Yücel, “Zaman zaman Feyyaz hocamızla illerimizdeki şanlı Beşiktaş bayrağını dalgalandıran derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Onların faaliyetleri hakkında bilgiler alıyoruz. Bugün de Çanakkale’mizdeyiz. Dernekler açısından çok önemsiyoruz bu konuyu. Çünkü illerimizde Beşiktaş’ı en güzel temsil eden, layıkıyla temsil eden bizim paydaşlarımız. Bu bakımdan ben başta başkan olmak üzere tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiler, ev sahipliği yaptılar. İnşallah pazar günü de Trabzonspor maçını kazanıp en güzel hediyeyi tüm Beşiktaş camiasına vermek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

"Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul’da oynanacak"

UEFA Avrupa Ligi’nde 28 Kasım Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili çıkan ’tarafsız saha’ iddialarına yönelik de açıklamalarda bulunan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, “İsrail takımı UEFA’ya başvuru gibi bir şeye yeltenmedi. Sadece birkaç basında bununla alakalı haber çıktı. Böyle bir şeye yeltendiler, lobisini yapmak istediler ama bizim dik duruşumuz sayesinde herhangi bir şekilde FIFA’ya başvuruları olmadı. Zannediyorum yüzde 99 hiçbir aksilik olmadığı takdirde biz onları İstanbul’da misafir edeceğiz ve maç İstanbul’da oynanacak” şeklinde konuştu.

"Güzel start verdik"

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak müsabakalar ve hedefler hakkında gelen bir soruyu Yücel, “Hep söylüyorum, ’Bu sene var bir hayalimiz’ diyorum. Çok dillendirmek istemiyorum. Güzel start verdik ama kesinlikle ayaklarımız yere basıyor. Bulutların üzerinde uçmuyoruz. Nasıl başlarsa öyle gider derler. Şimdi önümüzde zorlu bir Trabzonspor deplasmanı var. Ondan da layıkıyla çıkıp yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şu an bir tek Amartey ile görüşüyoruz"

Siyah-beyazlı yönetici, takımdan ayrılmak istemeyen futbolcuların durumuyla ilgili ise, “Bununla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Şu ana dek gelenler ve gidenler dahil olmak üzere 36 tane oyuncuyla hem yollarımızı ayırmışız hem de takımımıza oyuncu takviye etmişiz. Bu hakikaten 3 aylık kısa bir sürede dile kolay. Kolay kolay yapılacak bir iş değil çünkü sözleşmeleri de çok ağır mevcut oyuncularımızın. Şu an bir tek Amartey ile görüşüyoruz. Bir aksilik çıkmadığı takdirde onu da transfer dönemi kapanmadan bir şekilde ara yolu bulup anlaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Daha önce de Çanakkale’de bulunduğunu söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da, “Çanakkale Dardanel zamanında, eski dönemde yardımcı hocalık yapmıştım burada. Bir 6 ayım var, çok keyifli. Tekrardan buraya gelmek çok güzel. Sizleri görmek, hele Beşiktaşlıların evinde olmak çok daha güzel. Hüseyin başkanıma bu geziye beni davet ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Trabzon maçı itibariyle sezonun geri kalanına başladığımız gibi devam edeceğiz” dedi.