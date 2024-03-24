Bağcılar’da düzenlenen ‘Tokat Hemşehri İftarı’ programında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Bizim için kahramanlar yurdu Tokat’ımıza hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Sadece bakanlık dönemimde Tokat’ımıza tam 10 milyar liralık yatırım yaptık. Birileri İstanbul’un kaynaklarını çarçur ederken, biz Tokat’ın yarınları için çalışıyorduk” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da düzenlenen ‘Tokat Hemşehri İftarı’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan, Tokat Konfederasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bakanlık dönemimde Tokat’ımıza tam 10 milyar liralık yatırım yaptık”

Tokat için yapılanları anlatan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Tokat’ımızın kahramanları bu toprakları, bu yurdu bizlere vatan kıldılar. Ebediyete kadar anlatılacak bir destan yazdılar. Bizim için kahramanlar yurdu Tokat’ımıza hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. Sadece bakanlık dönemimde Tokat’ımıza tam 10 milyar liralık yatırım yaptık. Birileri İstanbul’un kaynaklarını çarçur ederken, biz Tokat’ın yarınları için çalışıyorduk. Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı şehrin dört bir yanına yaydık. Ne zaman ev sahibi olurum diye kara kara düşünen Tokatlı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Tokat’ımızın yeşiline yeşil katmak için 6 millet bahçesi kazandırdık. Tüm bunları yaparken tek bir motivasyon kaynağımız Tokatlılara olan sevdamızdı” dedi.

“Millet bahçeleriyle, kreşlerle, sağlık ocaklarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız”

İstanbul’a ilişkin hayallerini anlatan Kurum, “Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemizin deprem endişesi kalmasın, bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar 650 bin konutun dönüşümünü yapacağız. Metroları iki katına çıkaracağız. İki yakaya tüneller yaparak yanınızda olacağız. Millet bahçeleriyle, kreşlerle, sağlık ocaklarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. İşte biz her zaman milletimizin zor gününde nasıl yanında olduysak, 31 Mart’tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz. İlk günden itibaren İstanbul’un bütün sokaklarında, 31 Mart zaferine inandınız. Bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki bizi bu süreçte asla laf üretirken bulmayacaksınız. Bizi arayanlar dün nasıl Hatay’ın, Adıyaman’ın, Kahramanmaraş’ın, Tokat’ın yollarında bulduysa, yarın bizi Fikirtepe’de, Kirazlıtepe’de, Tozkoparan’da bulacaksınız. Bizi arayan herkes başımızda baretimizi, ayağımızda çizmelerimizi, İstanbul’u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bu şehirde, ev sahibi olmayan tek bir kişi kalmasın diye sosyal konut yaparken görecek” şeklinde konuştu.

“İstanbul’a hizmet etmek yerine İstanbul’u cezalandırdılar”

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, “Bu iş bilmez yönetiminin İstanbul’umuz 5 yılda hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkını metrobüsleri itmek zorunda bıraktılar. Tramvaylar rayların üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi, tembelliklerini bile ‘çalıştırmıyorlar’ algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Halbuki çalıştırmayan onlardı. Kendi partilerini ele geçirmek için balya balya paraları savuranlar da onlardı. Bizim yaptığımız eserleri eleştirmeye kalkıyorlar. Sen CHP’yi dizayn etmeye çalışırken, biz afetzede kardeşlerimizle birlikte oraları inşa ediyorduk. Biz hayallerimizin peşinden koşacağız. Biz İstanbullulara hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul’un projelerine kullanacağız. İstanbul’un kaynağını, İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbullulara teslim edeceğiz. İşte bunlar kadınlarımızı bile ev hanımı ve çalışan kadın diye ikiye böldüler, ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynayıp işlerine son verdiler. Onlar İSMEK’imizin şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri, makama geldikleri o gece tamamen unuttular. İstanbul’a hizmet etmek yerine İstanbul’u cezalandırdılar. İSPARK bile bunların elinde zarar etti” ifadelerini kullandı.

“Yarı zamanlı belediyecilik anlayışı 31 Mart’ta hüsrana uğrayacak”

31 Mart’ta İstanbul’un kaderinin belirleneceğini vurgulayan Kurum, “Yarı zamanlı belediyecilik anlayışı 31 Mart’ta hüsrana uğrayacak. İstanbullular 31 Mart’ta bu kaybolan yılların hesabını sandıkta bir bir soracak. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da fetret dönemini bitireceğiz. 5 yıldır ihmal edilen, kaderine terk edilen İstanbul’umuzu gerçek belediyeciliğe kavuşturacağız. 1 Nisan itibarıyla İstanbul’un 39 ilçesinde olacağız. Dirayetimizle İstanbul’un yedi tepesinde olacağız. 964 mahallede gayretimizle çalışacağız. Gönüllere dokunup eserler bırakacağız. İstanbul’umuzu baştan aşağı yeniden ihya edeceğiz. Bunu da annelerimizle, babalarımızla, tüm İstanbullularımızla yapacağız. Türkiye’nin yeni yüzyılında İstanbul’un geleceğinin kararını vereceğiz. Bu karar geleceğimizi, çocuklarımızı ilgilendiriyor. 31 Mart İstanbul’un kaderini belirleyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İBB başkan adayımızın Bağcılar’ımıza kazandırmış olduğumuz millet bahçesinden kentsel dönüşüm çalışmalarına, çarşı caddemizden şehir kütüphanemizde kadar izi var. Anadolu’muzun her memleketinde saygıdeğer bakanımızın izi var. Saygıdeğer başkanımızın İBB başkanı olduktan sonra İstanbul’umuzun tamamında izi olacaktır” dedi.