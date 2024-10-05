Uzun yıllar Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yapan daha sonra Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir Milletvekili seçilen esnaf dostu olarak tanınan ve sevilen Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan İstanbul Esnaf ve Sanatkarları ile bir araya geldi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde, oda başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. Oda başkanları, esnaf ve sanatkarın taleplerini Milletvekili Erkan’a iletti. Erkan, TBMM’de esnaf ve sanatkârın sesi olacağını kaydetti.

Erkan, esnaf ve sanatkâr ile İstanbul’da buluştu. 12 yıl, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yapan Erkan, milletvekili olduktan sonra da esnaf teşkilatlarıyla yakın mesaisini sürdürmeye devam ettiğini ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesinde esnaf ve sanatkarın da önemli rolü olduğunu söyledi.

Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan; İstanbul Esnaf Sanatkârlar Odalar Birliğinde, meslek oda başkan ve yöneticileri ile bir araya gelerek esnaf ve sanatkarın sorunlarını masaya yatırdı. Ayrıca Oda başkanlarının sorunlarını tek,tek dinleyen Erkan yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından sonuç bildiriminde oda başkanlarına yaptığı konuşmasında “Evet öncelikle bu gün İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde olmam beni ziyadesi ile memnun etmiştir.Bundan dolayı İstanbul Odalar Birliğimizin yöneticilerine ve birliğe bağlı oda başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.Bu gün dinlemiş olduğum sorunları ve talepleri tek,tek not aldım ve yarını olmadan bu talepleri bu zaman olduğu gibi bundan sonrada TBMM’ de esnafın ve sanatkarın sesi olan biri olarak gündeme taşıyacağını ifade etti.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ GÜÇLENDİRİLSİN

Toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinin özel sektörün 15 yıl gerisinde kaldığı ifade edildi ve oda başkanları mesleki eğitim merkezlerinin teknik ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesini istedi. Gıda sektöründe bazı ürünlerin yüzde 1 KDV ile alınmasına karşın yüzde 9 KDV ile satıldığını aktaran esnaflar, bu durumun esnaf ve sanatkarı mağdur ettiğini ifade etti. Erkan, bu sorunun yakın zamanda çözüleceğine ilişkin müjdeyi oda başkanlarıyla paylaştı. Erkan, Türkiye’nin geleceğinin mesleki eğitim olduğunu belirtti.