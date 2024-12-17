MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretinde giydiği ayakkabı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yerli üretim olan ve 3.700 TL fiyatıyla dikkat çeken ayakkabısı, kullanıcılar tarafından hem mütevazı bir seçim olarak yorumlandı hem de çeşitli tartışmalara yol açtı.

Şam’da Tarihi Ziyaret

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin muhalif grupların operasyonları sonucu son bulmasının ardından, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’a ilk yüksek düzeydeki ziyaretini gerçekleştirdi. Beşar Esad ve ailesinin Rusya'ya kaçmasının ardından yapılan bu ziyaret, Türk diplomasisi açısından büyük bir önem taşıyor.

Kalın, ziyaret kapsamında Emevi Camii’nde namaz kıldı. Bu tarihi ziyaret sırasında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ziyaretin dikkat çeken bir diğer yanı ise Kalın’ı camiye götüren aracın direksiyonunda, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri olduğu iddia edilen Ebu Muhammed el-Colani’nin bulunmasıydı. Colani’nin takım elbisesiyle görüntüsü, ziyarete dair başka bir tartışma konusu oldu.

Ayakkabı Detayı Sosyal Medyada Tartışıldı

Gazeteci Kemal Öztürk’ün ziyaretten paylaştığı bir fotoğraf, İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 3.700 TL değerindeki yerli üretim ayakkabı, özellikle sade ve mütevazı bir tercih olarak dikkat çekti. Kullanıcılar, Kalın’ın tarzını olumlu yorumlarken, ayakkabının fiyatını ise genellikle makul bir seviyede değerlendirdi.

Kalın’ın bu tercihinin, yerli üretimi destekleme mesajı taşıdığı ve gündeme dair farklı bir bakış açısı sunduğu belirtiliyor. Şam ziyareti ve detaylarıyla birlikte, bu sade ayakkabı tercihi de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.