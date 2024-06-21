Yeşim Grup’un “Önce İnsan” projesi kapsamında düzenlediği “İçindeki Yıldızı Keşfet” kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Yeşim Akademi’de gerçekleştirildi.

Yeşim Grup’un sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Önce İnsan” projesi kapsamında düzenlenen “İçindeki Yıldızı Keşfet” kompozisyon yarışmasının heyecan dolu ödül töreni, geçtiğimiz günlerde Yeşim Akademi’de yapıldı. Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılım gösterdiği yarışmayla gençlerin yazma ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Törene, öğrencilerin eserlerini titizlikle değerlendirerek kazananları belirleyen jüri üyeleri olarak “İçindeki Yıldızı Keşfet” kitabının yazarı Özlem Şenkoyuncu, TEV Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Sertaç Şipka, Hürriyet Bursa Köşe Yazarı Sibel Bağcı Uzun ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü de katıldı.

Yarışmada Bursa Anadolu Lisesi’nden Esma Uğurlu birinci olurken Bursa Erkek Lisesi’nden Fatma Selin Ay ikinci, Bursa Anadolu Lisesi’nden Gizem Nil Koç da üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere Yeşim ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler verildi.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, törende yaptığı konuşmada gençlerin yeteneklerine olan inancını ve eğitime verilen desteğin önemini vurgulayarak kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti. “İçindeki Yıldızı Keşfet” yarışmasının gençlerin özgüvenlerini artırmasına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Cesur, “Yeşim Grup, ‘Önce İnsan’ projesiyle sadece eğitimdeki rolünü güçlendirmekle kalmayıp gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceğe umutla bakmalarına destek olmaya devam ediyor. Geleceğin liderlerini yetiştirmek adına yapılan bu tür etkinliklerin önemi her geçen gün daha da artıyor.” dedi.

Yarışma duyurusu, geliri TEV Şükrü Şankaya Bursu kapsamında kız çocuklarının eğitimine destek olmak üzere “İçindeki Yıldızı Keşfet” kitabının yazarı Özlem Şenkoyuncu’nun Bursa Erkek Lisesi’nde yaptığı söyleşinin ardından öğrencilere duyurulmuştu. Şenkoyuncu, “İçindeki Yıldızı Keşfet” temalı sunumunda öğrencilere hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda onları motive edecek hedefleri doğrultusunda nasıl ilerleyecekleriyle ilgili yol gösterecek ve kişisel gelişimlerini destekleyecek ipuçları vermişti. Ardından da öğrencilerden bu konudaki düşüncelerini içeren bir kompozisyon yazmaları istenmişti.